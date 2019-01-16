В неподконтрольных Чистяково и Брянке под тяжестью снега рухнули крыши многоквартирных домов. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей из-за большого скопления снега рушатся крыши жилых домов. О таких случаях сегодня, 16 января, сообщают пресс-центры «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «МЧС ДНР», в Торезе (после переименования Чистяково) в трехэтажном жилом многоквартирном доме под тяжестью снежного покрова произошло обрушение кровли 10 на 25 м. «Дом трехэтажный, четырехподъездный, размерами в плане 12×50 м. Стены блочные, перекрытие деревянное, кровля двухскатная шиферная по деревянной обрешетке. Спасатели ГПСО г. Тореза по автолестнице с помощью бензопилы срезали выступающие аварийные конструкции деревянной обрешетки», – сообщают в «ДНР».

В «ЛНР» заявляют, что «в Брянке по ул. Молодогвардейская, 63 в результате большого скопления снежной массы на крыше многоквартирного жилого дома произошло обрушение деревянных конструкций и шиферного покрытия на площади 95 кв. м». Там добавляют, что «жители в расселении не нуждаются, гибели и пострадавших нет» и уверяют, что вопрос о восстановлении крыши будет рассмотрен сегодня.

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане № 390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

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