В «ЛНР»: В Первомайске отравились газом двое детей и двое взрослых. Новости

В неподконтрольном украинским властям Первомайске (Луганская обл.) отравились угарным газом 4 человека, в том числе 2-е детей. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Так, сообщается, что в приемное отделение городской больницы в Первомайске с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены двое детей (девочки) 2002 года рождения и 2007 года рождения, а также две женщины 1930 года рождения и 1977 года рождения. «Причина отравления – нарушения правил безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе», – утверждают в «ЛНР».

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