Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января: Проезда ожидали 310 авто. Новости

Сегодня утром, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8865 человек и 910 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7975 человек и 1255 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7390 человек и 1220 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4060 человек и 835 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9255 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «6:46. На "Каргилле" очередь огромная»;

Сергей: «7:22. На "Каргилле" полный дурдом».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.