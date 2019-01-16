Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 15 января у входа в «Школу развития и эстетики» рухнул навес, пострадала женщина. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Безразличие, халатность? Вот, милые родители, последствия!», – пишет Татьяна и публикует фото.

В комментариях люди уточняют место происшествия и пишут о пострадавшей:

Людмила: «Школа развития. Туда дети ходят на занятия»;

Светлана: «Центр напротив фонтана»;

Ксюша: «Пострадавшие есть, женщина. Упала сосулька на навес, а навес на женщину – поломала ногу, открытый перелом»;

Светлана: «Ого-го. Ничего себе. Это все-таки утром произошло?»;

Анастасия: «После обеда, после 14:00».

В «МЧС ДНР» сегодня сообщают, что «15.01.2019, г. Енакиево, пл. Ленина, «Школа развития и эстетики» – обрушение навесной конструкции над центральным входом в здание, обломками которого была травмирована женщина».

В «ДНР» также утверждают, что сотрудники «МЧС» «шанцевым инструментом расчистили от снега запасной вход, обеспечили доступ к пострадавшей сотрудников "скорой помощи" и транспортировали ее к автомобилю "скорой помощи" для госпитализации в городскую больницу».

Напомним, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

Сегодня, 16 января, в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке.

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