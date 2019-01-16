Люди выезжают: В «ЛНР» объединяют «администрации» городов. Новости

В «ЛНР» из-за критической экономической ситуации присоединили г. Ирмино к Стаханову (после переименования – Кадиевка). Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «глава администрации» Стаханова Сергей Жевлаков.
«Ранее Ирмино, Алмазное и Стаханов были одним городом. Потом при развитии промышленности, роста численности населения в городах, учитывая, что начали строится крупные предприятия на их территории было принято решение во времена СССР о разделении и укрупнении этих городов, учитывая, что есть рост. Но в сегодняшних реалиях роста нет. Уменьшается количество жителей, которые выезжают», – сказал он.
По его словам, люди выезжают из «ЛНР» потому что нет «бюджетообразующих» предприятий в городах. «Сегодня наступил тот период времени, когда необходимо эти небольшие города, Ирмино и Алмазное, воссоединить с городом Стаханов. Все равно – школы у нас, детсад у нас, клуб у нас, все у нас», – заявил «мэр» Стаханова.
«Город Ирмино уже полностью перешел [под администрацию Стаханова]. Там мэр написал заявление и ушел по собственному желанию», – сообщил Жевлаков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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