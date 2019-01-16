На Донетчине перевернулась автоцистерна с пропаном (Фото). Новости

В Марьинском районе (Донецкая обл.) перевернулась автоцистерна для перевозки сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«15 января в 20:26 вблизи с. Ильинка Марьинского района Донецкой области произошло опрокидывание автоцистерны для перевозки сжиженного газа (пропан). На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что цистерна не повреждена, разгерметизации и утечки газа не произошло. Препятствия для движения автотранспортных средств отсутствуют. В результате происшествия никто не пострадал», – рассказали в ГСЧС.