Сводка из зоны ООС за 15 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник совершил обстрел в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов – в районе поселка Новоалександровка.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Славное и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 9 раз обстреляли территорию ДНР. Под огнем оказались район "Вольво-центра" и поселок Жабичево на севере Донецка, а также поселки шахты "Трудовская", Старомихайловка и Александровка на западе Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина и Ясиноватая. При обстрелах применялось крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».