Черныш рассказал, может ли Украина заблокировать схемы, по которым через РФ продают добытый на неподконтрольном Донбассе уголь. Новости

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Черныш рассказал, может ли Украина заблокировать схемы, по которым через РФ продают добытый на неподконтрольном Донбассе уголь

16.01.19 09:49ukrinform.ruНовости

Фото из открытых источников

Украина имеет возможности заблокировать схемы, по которым через Россию продают в другие страны уголь, добываемый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, но их не так просто реализовать. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в интервью «Укринформу».

Черныш подчеркнул, что в настоящее время министерство проводит комплексную работу в этом направлении.

«Мы отталкиваемся от Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Украинский суверенитет признан над территорией, которая сейчас оккупирована, в том числе и на недра, которые согласно Конституции принадлежат народу Украины. И это признается на международном уровне. В Украине за незаконное разворовывание недр предусмотрена суровая уголовная ответственность. И однозначно, под действие Конвенции подпадают преступления относительно торговли природными ресурсами, добытыми на захваченных в результате вооруженных конфликтов территориях», – отметил Черныш.

Глава МинВОТ также подчеркнул, что Конвенцией предусмотрено, что за такие преступления должны быть установлены в других странах наказания.

«Другие страны – это возможные страны, где есть потребители украинского угля, в том числе Российская Федерация. Эта конвенция предусматривает блокировку активов нарушителей, антикоррупционные расследования в отношении задействованных лиц, конфискацию и блокировку активов, привлечение к ответственности как физических, так и юридических лиц согласно законодательству тех стран, в которых выявлено преступление. То есть те страны, которые ратифицировали конвенцию, имплементируют ее во внутреннее законодательство, в криминальную сферу и не только. И поэтому некоторые частные владельцы имеют иски в странах, где они установили, что продается уголь из их шахт. Например, такой иск есть в Турции. Насколько нам известно, готовится аналогичный в отношении одного польского покупателя украинского угля», – сообщил министр.

Вадим Черныш также проинформировал, что министерством вместе с другими ведомствами ведется аналитическая работа по данному вопросу.

«Мы анализируем огромный массив различной информации – это и космические снимки, которые позволяют оценить наполненность угольных складов, интенсивность движения поездов и судов, и анализ сопроводительных документов, информация из открытых источников и от жителей временно оккупированных территорий. Правоохранительные органы, таможенники помогают фиксировать нарушения и собирать доказательную базу. Однако трудно установить химический состав той или иной партии угля, который российская сторона очень часто "смешивает" со своим. Это самый сложный этап работы», – отметил глава МинВОТ.

Кроме этого, сообщил Черныш, МИД Украины через украинские посольства проводит «профилактические разъяснительные мероприятия среди возможных потребителей товаров, произведенных на украинских оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО».

«На официальных уровнях идет информирование других государств об участниках схем, логистических маршрутах поставки, юридическом прикрытии, возможных экономических санкциях и тому подобное. Мы везде говорим нашим международным партнерам: будьте внимательны, модель, которую Российская Федерация использует для незаконного обогащения и поддержания режима оккупации, может быть реализована и через вашу юрисдикцию, с вашими субъектами хозяйствования. А это, безусловно, подпадает под признаки международного преступления и должно быть расследовано не только в Украине. На сегодня наша главная задача – максимально сузить круг покупателей краденого украинского угля и тем самым уничтожить экономическую основу оккупации. Нельзя дать оккупантам возможность наращивать добычу угля. Ведь если на него будет спрос, то добыча и незаконная торговля будут процветать», – сообщил министр.

Напомним, что Украина вместе с партнерами из Европейского союза проверяет информацию о торговле Россией углем из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из «Л-ДНР», достигает 7 млн тонн в год. При стоимости $50-60 за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать $400 млн ежегодно. При этом со времени захвата украинских шахт в РФ ежегодно вывозится примерно 2,7-2,8 млн тонн антрацитового угля. Уголь, добываемый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, через Россию поступает в Турцию, Молдову, Румынию, Италию и другие страны.

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