На Луганщине горел легковой автомобиль (Фото). Новости

Сегодня, 16 января, в Новопскове (Луганская обл.) горел легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

«В 01:38 в Службу спасения Луганщины поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу: пгт Новопсков, квартал Тепличный», – рассказали в ГСЧС.

Там добавили, что прибывшие к месту вызова спасатели установили, что огнем охвачен автомобиль Opel Omega. Пожар был локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:05. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины пожара устанавливаются.

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