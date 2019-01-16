Голова была в крови: В Донецке автомобиль сбил мужчину (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 16 января, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла сегодня утром на пересечении пр. Ватутина и ул. Университетской: легковой автомобиль Mitsubishi Lancer сбил мужчину, переходившего дорогу.

«На пересечении Ватутина и Университетской, похоже, что сбили/зацепили мужчину. Толком ничего не видел, люди подбежали ему помочь, в этот момент с Щорса поднималась "скорая". Проезжал светофор, видел, что поднимали его и голова была в крови, но живой», – написал Владимир.

Об этой аварии пишут и другие дончане:

Константин: «В это же время проезжал, он был живой… Голова была разбита у него»;

Владимир: «Его под руки поднимали уже врачи. И пока стоял на красном, видел, что он пытался подняться сам, но…».

Также люди пишут о том, что пострадавший мужчина переходил дорогу на красный свет светофора. «"Лансер" сбил мужчину, переходившего дорогу на красный свет», – сообщил Игорь.

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