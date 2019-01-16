На сегодня Украина имеет три механизма влияния на ситуацию с незаконной торговлей украинским углем, – Черныш. Новости

На сегодняшний день Украина имеет три механизма влияния на ситуацию с незаконной торговлей украинским углем. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в интервью «Укринформу».

«Мы постепенно нарабатываем взаимодействие с международными партнерами и передаем все имеющиеся материалы странам, где действуют преступники, чтобы были установлены все цепи и финансовые, и логистические, чтобы в этих странах имели возможность начать собственные расследования в отношении юридических и физических лиц-нарушителей. Важно полностью прекратить их деятельность – блокировать и конфисковывать активы, привлеченные к преступной деятельности», – сказал министр.

Черныш также назвал механизмы, которыми располагает Украина для влияния на ситуацию с незаконной торговлей украинским углем, добытым на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах.

«В целом Украина имеет сегодня три механизма влияния на ситуацию с незаконной торговлей украинским углем: санкции (наши и международные), уголовное расследование и так называемый механизм "name and shame", когда имена людей и названия фирм, привлеченных к схемам, объявляются публично. В международном сообществе это формирует их соответствующую репутацию и затем больно бьет по бизнесу», – сообщил глава МинВОТ.

Напомним, что Украина вместе с партнерами из Европейского союза проверяет информацию о торговле Россией углем из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из «Л-ДНР», достигает 7 млн тонн в год. При стоимости $50-60 за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать $400 млн ежегодно. При этом со времени захвата украинских шахт в РФ ежегодно вывозится примерно 2,7-2,8 млн тонн антрацитового угля. Уголь, добываемый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, через Россию поступает в Турцию, Молдову, Румынию, Италию и другие страны.

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