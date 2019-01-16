В Украине 16 января считают Днем защитников Донецкого аэропорта. Новости

В Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, открывая заседание Верховной Рады Украины, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Именно в эти зимние дни в 2015 году в Донецком аэропорту продолжались тяжелые бои. Российские оккупанты сотни раз атаковали защитников Донецкого аэропорта. Не выдержал бетон, плавился металл, но наши украинские воины выстояли. Наши бойцы удержали и не сдали оккупанту Донецкий аэропорт. Тогда, в январе 2015 года, это было очень символично», – сказал он.

«Наши бойцы оставили аэропорт только тогда, когда от него ничего не осталось. Нашими воинами восхищается весь мир, за них молилась вся Украина. В очередной раз хочу поблагодарить всех мужчин и женщин – настоящих героев, которые в эти минуты защищают покой украинского народа», – добавил Парубий.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

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