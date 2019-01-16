Черныш рассказал о санкциях в отношении операторов портов РФ, которые отправляют добытый на неподконтрольном Донбассе уголь. Новости

В конце 2018 года Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) был подан в правительство пакет санкций в отношении операторов российских морских портов, которые отправляют украинский уголь, добытый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах. Этот пакет санкций уже согласован правительством. Об этом сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш в интервью «Укринформу».

«В конце прошлого года нами такой пакет санкций уже был подан в правительство и им согласован. В частности, к компаниям, которые оперируют в двух российских портах – это Темрюк и Кавказ. Сейчас мы обсуждаем и собираем материалы относительно других российских портов. И это уже приносит свои плоды. Например, крупные стивидорные компании (перевалка грузов в портах, – авт.), которые работают с репутабельными международными перевозчиками, чтобы не потерять своих клиентов, по нашим данным, уже отказываются от работы с компаниями, которые принимают участие в разворовывании украинского угля. Нам также поступает информация, что в связи с активным противодействием незаконному торговому бизнесу, оккупанты уже подумывают над использованием портов Крыма для незаконных схем и привлечением компаний, в частности, из Сирии», – сказал Черныш, отвечая на вопрос о том, будут ли в итоге введены санкции в отношении операторов российских морских портов, которые отправляют украинский уголь.

Министр также прокомментировал вопрос о том, реально ли вообще перекрыть схему торговли украинским углем.

«Трудно давать какие-то прогнозы в борьбе с противником, который на каждый наш шаг отвечает разработкой новых экономических схем и политических атак. Но если бы мы не верили в успех, то мы бы эту работу не начинали. Конечно, в экономической борьбе все зависит от того, насколько согласованными будут наши действия с западными партнерами. Ведь основной элемент любых схем – финансовый – это движение средств, которое происходит через оффшорные компании преступников. Заблокировать его можно только с помощью международных финансовых контролеров. Предварительные консультации свидетельствуют о том, что наши западные партнеры очень заинтересованы нам помочь. Им только необходимы наши аналитические материалы для того, чтобы со своей стороны начать работу», – сказал глава МинВОТ.

Напомним, что Украина вместе с партнерами из Европейского союза проверяет информацию о торговле Россией углем из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из «Л-ДНР», достигает 7 млн тонн в год. При стоимости $50-60 за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать $400 млн ежегодно. При этом со времени захвата украинских шахт в РФ ежегодно вывозится примерно 2,7-2,8 млн тонн антрацитового угля. Уголь, добываемый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, через Россию поступает в Турцию, Молдову, Румынию, Италию и другие страны.

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