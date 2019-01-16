В «ДНР» заявили о смерти женщины на КПП под Горловкой. Новости

Сегодня, 16 января, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умерла женщина. Об этом сообщает «глава администрации» Горловки Иван Приходько в соцсети.
«Внезапная смерть на КПП. Женщина, 1948 года рождения. Проживала в Ждановке, ул. Пархоменко. Сердечный приступ», – заявил Приходько.
Как сообщалось ранее, 10 января на КПП «ДНР» вблизи Горловки умерли трое мужчин.
Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).
В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).
Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т.к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».
При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».
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