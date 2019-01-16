В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ. Новости

В Украине за законностью избирательного процесса в ходе президентских выборов будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ, а также специально созданная в Министерстве внутренних дел рабочая группа. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«На совещании с участием членов ЦИК, Гражданской сети "Опора", коллегии МВД и руководства Нацполиции согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции. Кроме того, в МВД создана рабочая группа для выявления и квалификации фактов нарушения законодательства во время избирательного процесса», – сказал Аваков.

По словам главы МВД, в рабочую группу входят представители следственных и оперативных подразделений Нацполиции, специалисты по общественной безопасности. Такая группа будет заниматься недопущением нарушений и провокаций во время всего избирательного процесса, непосредственно в день голосования и при подсчете голосов. Также эта рабочая группа будет заниматься обращениями граждан, мониторингом СМИ и соцсетей с целью выявления и недопущения нарушения избирательного законодательства и работать в тесном взаимодействии с ЦИК.

Возглавил рабочую группу МВД Украины советник министра внутренних дел Иван Стойко. «Мы готовы предоставить полноценное содействие для работы наблюдателей ОБСЕ. У нас уже работает координационный штаб МВД Украины, в процессе создания областные штабы, и мы делаем все для того, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами», – отметил Стойко.

В свою очередь заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич заверил, что на сегодня никаких рисков для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Украине нет.

«Сейчас мы не видим каких-то рисков и препятствий для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ по всей Украине. У нас достаточно сил, и это наша прямая обязанность. Полицейские прилагают максимум усилий, чтобы выборы в Украине прошли в полной безопасности и без помех как для наблюдателей ОБСЕ, так и граждан Украины», – заявил Фацевич.

Как сообщалось ранее, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

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