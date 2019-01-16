Более половины населения Украины выбрали семейных врачей, – Супрун. Новости

В рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«За неполный год с момента старта кампании "Врач – в каждую семью" уже почти 25 млн граждан выбрали своего семейного врача-терапевта или педиатра для своего ребенка. Это больше, чем половина населения нашей страны», – сказала она.
По ее словам, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) за 9 месяцев своего существования имеет существенные достижения. «3,5 млрд грн НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги, предоставленные конкретным пациентам в 2018 году. Деньги, наконец-то, пошли за пациентом», – заявила Супрун.
«В большинстве учреждений, которые заключили договора с НСЗУ повысился уровень сервиса – 72% украинцев довольны сервисом, который они получают на первичном этапе. Зарплаты врачей и медсестер выросли вдвое, а местами – в три раза. К изменениям уже присоединились 97% всех коммунальных учреждений первичного звена. В 2019 году все они будут получать финансирование по новым правилам, когда деньги идут за пациентом», – добавила Супрун.
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