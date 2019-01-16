С начала года в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном произошло 38 ДТП. Новости

С начала года в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном (Луганская обл.) патрульные зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«С начала года в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном патрульные зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 – с потерпевшими и 18 оформлены водителями по европротоколам», – сказано в сообщении.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение скоростного режима движения.