Глава МИД Украины и глава ОБСЕ приехали на КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Министр иностранных дел Павел Климкин вместе со своим словацким коллегой и нынешним председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком приехали в Луганскую область – на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом Климкин сегодня, 16 января, сообщил на своей странице в Twitter.

«На КПВВ "Станица Луганская" – снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе», – написал Климкин.

Также он добавил, что «ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и собственными глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе. Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ».

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня, 16 января, посетит линию разграничения на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.