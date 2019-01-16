Пожар на Донетчине: Погиб мужчина, пострадала женщина. Новости

В Великоновоселковском районе в результате пожара погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«15 января на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел накануне ночью. Событие произошло в одном из частных домов на ул. Набережная в с. Шахтерское Великоновоселковского района Донецкой области. В результате пожара погиб мужчина, 1940 года рождения, и пострадала женщина, 1943 года рождения. На момент поступления сообщения горение уже не происходило, спасатели Главного управления к тушению пожара не привлекались», – сказано в сообщении ГСЧС.