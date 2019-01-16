К медицинской реформе пока присоединились не много частных клиник. Новости

В Украине к медицинской реформе пока присоединились не так много частных клиник, хотя их услуги пользуются спросом среди пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

«Немного частных клиник пока что вошли в работу, но все больше и больше, особенно в больших городах пациенты выбирают врачей частных клиник, чтобы пользоваться соответствующим уровнем сервиса», – сказал он.

По его словам, из-за того, что в 2019 году субвенция местным бюджетам на оплату медицинских услуг первичного уровня выплачиваться не будет, 97% коммунальных учреждений «первички» заключили договора с НСЗУ. «1166 договоров подписаны на сегодня. Среди этих учреждений – уже 103 физических лица-предпринимателя и 110 частных учреждений по всей Украине», – отметил Петренко.

«Почти все первичное звено охраны здоровья за неполный год присоединилось к новой системе», – добавил глава НСЗУ.

Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.

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