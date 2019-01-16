В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства». Новости

В 2019 году реформа медицины коснется трансформации государственной программы «Доступные лекарства», которую с 1 апреля будет администрировать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.
«Основные изменения в программе "Доступные лекарства" заключаются в том, что это не будет принцип субвенций, когда деньги передаются на конкретную территорию. НСЗУ будет контрактовать каждую аптеку. Где угодно может быть выписан врачом рецепт, который будет исключительно электронным и может быть погашен в любой аптеке на территории Украины», – сказал он.
«То есть – вам выписали рецепт в Киеве, вы его можете отоварить во Львове. Теперь не будет принципа субвенций, как ранее, когда мы не обслуживали рецепты, выписанные в границах одной территории, на другой территории. Деньги пойдут за пациентом не только в больницу, но и в аптеку», – добавил Петренко.
Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.
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