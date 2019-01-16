В Славянске и районе произошли два ДТП. Новости

В Славянске и Славянском районе (Донецкая обл.) в ДТП пострадали двое пешеходов. В одном случае нетрезвый пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, во втором – водитель не справился с управлением и совершил наезд на женщину в пешеходной зоне. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Первая авария произошла в Славянске на ул. Шелковичной.

«При выезде на место происшествия стражи порядка установили, что водитель легкового авто допустил наезд на 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте и находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

Вторая авария произошла в пос. Былбасовка. 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ» не справился с управлением и сбил 41-летнюю женщину, которая находилась на обочине.

В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства ДТП.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».