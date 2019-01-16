Украина подаст апелляцию на решения российского суда о военнопленных моряках. Новости

Адвокаты украинских военнопленных готовят апелляционные жалобы на решения Лефортовского суда Москвы, которыми продлили арест украинских моряков. Об этом сегодня, 16 января, сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Судилище над нашими моряками завершилось. Всем нашим военнопленным морякам продлили сроки пребывания под арестом до 24 апреля. Мы сейчас будем продолжать борьбу за то, чтобы их освободили без каких-либо условий как военнопленных», – сказала она.

«Наши адвокаты будут писать апелляционные жалобы на эти решения суда, будут требовать изменить их, но мы знаем, что в Российской Федерации у права нет силы, есть право только у силы. Мы будем настаивать на том, чтобы РФ все-таки признала наших моряков военнопленными и освободила их», – заявила Денисова.

По ее словам, украинские военнопленные держат себя очень мужественно. «У них хорошее настроение, они увидели родных. Они – просто герои», – добавила омбудсмен Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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