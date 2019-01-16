На Донетчине 26-летний мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) 26-летний мужчина устроил стрельбу на улице. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 15 января около 13:20 в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Европейской произошла стрельба.

«Установлено, что 26-летний местный житель, двигаясь на своем автомобиле, увидел на улице двух знакомых – 21 и 24 лет, с которыми у него сложились долговременные неприязненные отношения. Мужчина выстрелил из пистолета в направлении молодых людей, не попал, и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших на своей машине начал преследовать нападавшего. Тот не справился с управлением транспортом и съехал в кювет. В настоящее время злоумышленник задержан. Оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 – «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.