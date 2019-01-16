ДТП в Бахмуте: Пострадала женщина – пассажир автомобиля. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск. Донецкая обл.) водитель КІА не справился с управлением автомобиля на дороге и, выехав за пределы проезжей части, врезался в опору наружного освещения. Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло ночью, 16 января. 39-летний водитель не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги и врезался в опору освещения. После чего скрылся с места происшествия.

В течение часа полицейские группы быстрого реагирования патрульной полиции разыскали водителя. Выяснилось, что из-за аварии 69-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

«Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении.

Виновнику ДТП может грозить штраф, исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В полиции также напомнили, что в случае, если водитель покидает место ДТП, его ожидает административное наказание.

Кроме того, правоохранители обращают внимание водителей на сложные погодные условия на дорогах региона и призывают быть внимательными и острожными. «Выбирайте безопасный скоростной режим и учитывайте дистанцию ​​между другими участниками дорожного движения. Также откажитесь от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях моет привести к созданию аварийных ситуаций. Включайте ближний свет, а перед поворотом снижайте скорость постепенно», – добавили в полиции.

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