Заложники ситуации: Как переселенцы из Донбасса пытаются получить свои законные пенсии. Новости

Пенсионеры из Донецкой и Луганской областей оказались одними из наиболее пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Чтобы получить заработанную годами труда пенсию, им приходится решить непростую дилемму: уехать из дома или совершать поездки, пересекая линию фронта и томясь в многочасовых очередях.

Наряду с этими проблемами конфликт создает неудобства для жителей неподконтрольных территорий, которые выходят на заслуженный отдых с 2014 года, и от них не спасает даже выезд на подконтрольную Украине территорию.

Вот уже несколько лет переселенцы из Донбасса, которые обращаются в Пенсионный фонд для оформления и начисления пенсии, сталкиваются с серьезными проблемами, вместо решения которых с весны 2018 года «стараниями» Кабинета министров добавилась новая.

Так, электронный пенсионный реестр, существующий с 2004 года, сохраняет в себе данные о трудовом стаже и страховых платежах в ПФУ, официально трудоустроенных работников. Однако, данные о трудовом стаже и пенсионных выплатах, входящие в электронный документооборот, пенсионерам, как и раньше, приходится подтверждать на бумаге.

Бумажное подтверждение работы на предприятии всегда берется их архивов последнего, однако во время беспорядков весной 2014 года, которые переросли в вооруженный конфликт, ни одно предприятие не позаботилось о вывозе архивов. Собственно, и возможности такой у них не было.

В результате, даже выехав на подконтрольную Украине территорию, жители Донбасса для подтверждения стажа обязаны обращаться в архивы предприятий и учреждений, оставшихся в «Л/ДНР». На «документах», выданных предприятиями и организациями неподконтрольной территории, присутствует надпись – «Донецкая народная республика» или «Луганская народная республика». Разумеется, в ПФ Украины подобные справки не признают и, если пенсионеру не удается добыть документ без такой печати, подтвердить свой стаж на практике он не может.

«Согласно законодательству, в пенсионный стаж засчитывается обучение в высшем учебном заведении, но только в стационаре, что должно подтверждаться записью в трудовой книжке. Это должно происходить без отрыва от учебы, то есть хронологически запись должна указывать 5 лет, в течение которых ты учился. В моей трудовой книжке стояла запись о 6 годах обучения, что вызвало в Пенсионном фонде вопрос. Я объяснил, что брал академический отпуск в связи с заболеванием, которое тогда лечил. Для подтверждения от меня потребовали справку из вуза, которую мне удалось добыть без печати "Донецкой народной республики", однако эти слова оказались на угловом штампе документа. Итог – справку в Пенсионном фонде не признали, и я потерял 5 лет стажа обучения в стационаре», – рассказал предприниматель из Горловки Сергей, который вышел на пенсию в 2018 году и сейчас живет в Киеве.

Еще одной дополнительной проблемой для внутренних переселенцев, которые обращаются за назначением им пенсии, стало Постановление Кабинета министров Украины № 335 от 25 апреля 2018 года. Правительственный документ внес изменения в существующий порядок осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, установленный Постановлением Кабмина № 365 от 8 июня 2016 года.

Своим постановлением № 335 от 25 апреля 2018 Кабмин добавил изменения в п. 15 порядка назначения переселенцам социальных выплат. Как и раньше, датой назначения пенсионных и других выплат остается день подачи заявления ВПЛ в Пенсионный фонд, меняется только судьба долгов государства.

С учетом проверки, необходимости предоставить дополнительные документы, со дня подачи заявления до принятия решения о назначении пенсии проходит время, иногда – не один месяц. Согласно постановлению № 365, орган, осуществляющий социальные выплаты, обязан вернуть средства за период, который прошел до дня фактического решения о назначении пенсии. А вот постановление Кабмина № 335 заставляет «учитывать» суммы долга, но выплата их должна будет проводиться на условиях отдельного порядка, разработанного Кабмином. Однако этого порядка пока нет, и когда он будет разработан – неизвестно даже приблизительно.

В результате, каждый пенсионер из Донбасса, оформивший пенсию с мая 2018 года, превратился в невольного кредитора Пенсионного фонда, который должен ему деньги. Причем от этого долга не спасает даже отсутствие проблем с подтверждением стажа.

Источник: АКМЦ

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