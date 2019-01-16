Десять директоров школ из Донецкой области отправились в Литву. Новости

Десять директоров школ из Донецкой области будут иметь возможность ознакомиться с опытом своих коллег в сфере организации учебного процесса. Об этом сегодня, 16 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«В течение нескольких дней – с 15 по 18 января – они будут иметь возможность познакомиться со своими литовскими коллегами, их опытом в сфере управления, организации учебного и воспитательного процесса, лучшими образовательными учреждениями и практиками», – написал Куць.

В частности, уточнил он, украинские педагоги посетят Центр детей и молодежи Литвы, ведущие школы и гимназии, а также побывают в Литовском парламенте, министерстве науки и образования, муниципалитете Вильнюса.

Визит стал возможным благодаря сотрудничеству Донецкой областной государственной администрации с Литовской Республикой и проходит в рамках проекта «Помощь в сфере образования регионам восточной Украины, пострадавших от конфликта: На пути к переменам».

По словам главы области, это далеко не первая и не последняя поездка наших педагогов в Европу. «Спасибо нашим международным партнерам за помощь и готовность обмениваться опытом», – добавил он.