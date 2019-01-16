Непогода на Луганщине: Без света остались более 2 тыс. домов. Новости

В Луганской области из-за ухудшения погодных условий 15 и 16 января, без света остались более 2 тыс. потребителей. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

«По состоянию на утро 16 января без света находились 2 220 потребителей. В целом, проблемы с электроснабжением остаются в 14 городах и селах», – говорится в сообщении.

Так, на территории обслуживания Попаснянской РЭС без света находятся 474 абонента в селах Троицкое, Новозвановка, Выскрива. «Проведение восстановительных работ возможно только после согласования с ВСУ», – уточнили в ЛЭО.

Также, на территории обслуживания Беловодской РЭС проблемы с электроснабжением возникли у жителей населенных пунктов Заречное, Великоцк, Сычевка, Курячевка, Скородине, Тишковка, Бондарево. Всего без света – 718 домов.

На территории обслуживания Лисичанской РЭС без света остались 558 потребителей в 5 многоэтажках Лисичанска. Энергетики уточнили, что обесточивание произошло по вине местного коммунального предприятия, которое не провело работы по очистке кровель от льда.

Кроме того, на территории обслуживания Счастьенский РЭС без света находятся 470 абонентов в селах Старый Айдар, Свободное, Плужное, Геевка.

Как отмечается, энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения.

«Свой негативный вклад в эффективность работы внесло состояние дорог на Луганщине, снежные заносы и др. Также, к сожалению, до сих пор ощущается негативное влияние материального кризиса в ЛЭО, отсутствия топлива, дефицита работников», – подчеркивается в сообщении.

Энергетики напомнили, что в течение последнего года подконтрольная часть Луганщины чуть ли не ежедневно сталкивается с массовыми аварийными отключениями электроэнергии, из-за чего без света остаются сотни и тысячи потребителей. Нестабильность энергосистемы Луганщины во многом возникла в результате кризиса на предприятии, отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение последних лет и из-за работы в форс-мажорных обстоятельствах боевых действий на территории Луганской области.

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