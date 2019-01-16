В Украине утвержден показатель средней зарплаты для начисления пенсий, – ПФУ. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2018 года для начисления пенсии. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 8 137 гривен 84 копейки, который будет использоваться при определении коэффициента заработной платы за ноябрь 2018 года при назначении пенсий согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"», – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что пенсии жителям Украины начисляют с учетом средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо, с которой уплачены страховые взносы, за 3 календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата работников в этом году составит 10 129 грн, а в 2021 году она вырастет до 12 835 грн.

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