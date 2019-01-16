В «ДНР» поменяли «руководителей администраций» городов и районов. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «глава ДНР» Денис Пушилин сменил «руководителей администраций» Енакиево, Шахтерска, Тореза (после переименования Чистяково), Снежного, а также Амвросиевского и Тельмановского (после переименования Бойковского) районов. Соответствующие «указы» сегодня, 16 января, опубликованы на местных интернет-ресурсах.

Предыдущие «руководители» «освобождены от занимаемых должностей» – «указы» об этом также опубликованы.

«Главой» Енакиево стал Роман Храменков, ранее этот «пост» занимал Дмитрий Лысенко. «Мэром» Шахтерска стал Александр Шатов, ранее «главой» города был Алексей Швыдкий. Торез (Чистяково) «возглавил» Дмитрий Лысенко, до этого город «возглавлял» Александр Сериков. «Мэром» Снежного назначен Александр Скворцов, ранее этот «пост» занимал Андрей Дарковский.

«Руководителем» Амвросиевского района стал Игорь Лызов, до этого «администрацию» «возглавлял» Николай Тарасенко. Тельмановскую (Бойковскую) «райадминистрацию» «возглавил» Александр Спинул, ранее этот «пост» занимал Александр Сурсяков.

Все «указы» о «назначениях» вступили в силу 16 января.

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