В Украине с марта субсидии начнут получать наличными деньгами, – Рева. Новости

В Украине жилищные субсидии планируют выплачивать в денежной форме уже с марта 2019 года. Кабинет министров Украины намерен внести такие изменения в систему монетизации субсидий. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в передает «РБК – Украина».

«Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, таких заинтересованных сторон, как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный – в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать», – пояснил Андрей Рева.

По его словам, будут параллельно работать два механизма монетизации – наличный и безналичный.

«Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. гривен (в отопительный период, – ред.). Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными», – добавил Рева.

При этом, как уточнил министр, в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.

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