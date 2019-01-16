В «ДНР»: В Донецке за сутки произошло два ДТП с пешеходами (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке за сутки произошло 2 ДТП с участием пешеходов. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «МВД», в Киевском районе Донецка в 08:00 водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 38-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть улицы Артема по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В Ворошиловском районе г. Донецка в 13:30 водитель автомобиля Toyota совершила наезд на 24-летнего пешехода, который переходил проезжую часть ул. Артема вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде переломов конечностей.

Также в «ДНР» сообщают, что с начала текущего года в Донецке с участием пешеходов произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. «В январе сотрудники ГАИ г. Донецка привлекли к административной ответственности 113 водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, а также 4 пешехода, которые переходили дорогу в непредусмотренном месте», – уверяют в «ДНР».

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