В Майорске через линию разграничения пытались перенести тысячу пачек сигарет. Новости

В Майорске (Донецкая обл.), рядом с контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) сегодня, 16 января, пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил остановили двух местных жителей, которые собирались перенести через линию разграничения около 1 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Один из пограничных нарядов по прикрытию КПВВ на окраине населенного пункта Майорск у заброшенного здания обнаружил двух неизвестных лиц с поклажей», – говорится в сообщении.

В ходе проверки документов пограничники выяснили, что оба мужчины – местные жители. В клади, которую они переносили, обнаружили 1 тыс. пачек сигарет. Задержанные объяснили, что товар им не принадлежит, они только взялись за вознаграждение перенести его через линию разграничения.

Как отмечается, нарушителей и найденные сигареты пограничники передали сотрудникам ГФС для принятия правового решения.

Фото: пресс-центр ООС