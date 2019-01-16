МОЗ отчитается о программе «Доступные лекарства». Новости

Министерство здравоохранения отчитается о ходе реализации программы «Доступные лекарства» в этом году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Сейчас 239 лекарств есть в программе "Доступные лекарства". В среднем цены упали на 30%, а некоторые лекарства – до 60-70%, потому что производители хотели зайти в программу, а их цена была выше, чем та, которую мы поставили», – сказала она.

«В апреле будет 2 года с начала программы, и мы будем отчитываться детально. С 2020 года мы планируем расширить нозологию, чтобы было больше лекарств по большинству заболеваний. Мы сейчас разработали проект агентства, которое будет наблюдать за приоритетами заболеваний в стране и советовать нам, какие лекарства мы должны добавить в программу реимбурсации», – добавила Супрун.

Как сообщалось ранее, что в 2019 году реформа медицины коснется трансформации государственной программы «Доступные лекарства», которую с 1 апреля будет администрировать Национальная служба здоровья Украины.

Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.

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