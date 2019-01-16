Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Новости

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба правительства.

«Принятым на заседании Кабинета министров Украины документом учтен предусмотренный Государственным бюджетом Украины объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 167 млрд 12 млн 900 тыс. грн, что позволит обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

«Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 398 млрд 178 млн 100 тыс. грн. Общий объем расходной части – в сумме 397 млн 734 млрд 100 тыс. грн. Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 является сбалансированным», – заявили в правительстве.

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