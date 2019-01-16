Ситуация в пунктах пропуска днем 16 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Кристина: «9:48. В Майорске из Украины пеших почти нет. В сторону Бахмута человек 50-70. Скользко, будьте осторожны»;

Кристина: «10:51. Никитовка из Украины: пеших почти нет. В Украину полсетки. Транспорт до паспортного не довозит метров 200, идти тяжело»;

Артем: «14:40. Час назад на украинском КПВВ Майорске сразу на проверку, на ДНР КПВВ машин 45».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «10:24. Марьинка – "Каргилл". Со стороны Украины пеших немного, автобусы есть, машины пропускают достаточно быстро,а на "нуле", в сторону Украины толпа пеших большая»;

«Администратор»: «10:25. "Каргилл" – Марьинка. Очередь в Украину начинается со спуска с моста. Пропускают по много машин. Но беспредел, как обычно… випы по головам идут. Плохая дорога до "нулевого" (колея не чищенная)»;

«Администратор»: «10:25. В 6:00 были пятые в основной на "Каргилле", сейчас вторые. Суперльгота прет, не пускают».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «11:56. Новотроицкое в Донецк: очередь до середины моста, движения практически нет, льготы столько же примерно, есть третий ряд перевозчиков, в основном они и едут»;

Людмила: «12:44. Еленовка в Украину. Очередь как всегда – до 3 туалета»;

Людмила: «13:37. В Еленовке порядка 100 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:47. Станица Луганская. В 8:30 (время украинское) на автовокзале Луганска, людей до туалета, уехала на такси. В 8:50 на БП ЛНР, очередь до дороги, стояли 2 часа. В Станице под навесом никого, очередь за талончиками. В Украине комиссия ОБСЕ, снимали видео, фото. Перешла в Станицу в 11:40».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.