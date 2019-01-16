В Украине утвердили бюджет социальных выплат в 2019 году. Новости

Кабинет министров Украины сегодня, 16 января, утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Доходы Фонда в этом году (вместе с остатком средств на начало 2019 года) составят 14,7 млн грн, из них страховые взносы – 12,6 млн грн. При этом расходы Фонда в 2019 году определены в размере 13,5 млн грн, в том числе на выплату материального обеспечения, предоставление социальных услуг и осуществление мер содействия занятости, профилактику наступления страховых случаев, пособия по частичной безработице предполагается потратить 10,4 млн грн», – говорится в сообщении.

«Принятие бюджета Фонда на 2019 год будет способствовать обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты материального обеспечения и предоставлению социальных услуг застрахованным лицам и работодателям в соответствии с законами Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" и "О занятости населения"», – добавили в Минсоцполитики.

Как сообщалось ранее, сегодня Кабинет министров Украины также утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.

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