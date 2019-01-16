В Славянске появился новый завод по производству подсолнечного масла (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) построили новый завод по производству подсолнечного масла. В ближайшее время он начнет работу. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Как подчеркивается, заводской комплекс был построен на месте бывшего комбикормового завода. Новое предприятие занимается переработкой подсолнечника в масло, а отходов от семечек – в пеллеты для твердотопливных котлов.

Уточняется, что создание этого завода обеспечит рабочими местами около 200 человек, которые будут работать с новой техникой и современным оборудованием.

Городской голова Славянска Вадим Лях, убежден, что открытие предприятия «Интер Агролайн» не только изменит ситуацию на рынке труда города в лучшую сторону, а и положительно повлияет на наполнение местного бюджета.

Сейчас на новом заводе ведутся пусконаладочные работы, и в ближайшее время он начнет работу..