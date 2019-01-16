Верификация и мониторинг государственных выплат: Кабмин поддержал законопроект. Новости

Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысить эффективность государственных выплат. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как показывает опыт других стран, не по адресу может распределяться до 30% средств, предусмотренных на социальные выплаты. Поэтому Минфин с 2016 года проводит комплексный мониторинг и анализ государственных расходов на социальную поддержку населения. «Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому из перечня документов достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты. Мы заложили достаточно средств на социальные выплаты в бюджет 2019 года, в том числе, с учетом повышения цены на газ, но помощь должны получить те, кто действительно в ней нуждается. Ведь налогоплательщики не должны платить коммунальные услуги за граждан, приобретающих автомобили стоимостью свыше 1,3 млн грн или акции на сумму 26,2 млн грн», – сказал заместитель министра финансов Юрий Джигир.

В Минфине уточнили, что в прошлом году предоставили 7,5 млн рекомендаций по проверке 6 млн получателей социальной помощи. Благодаря верификации в 2017-2018 гг. удалось предотвратить неэффективное использование минимум 14 млрд грн бюджетных средств.