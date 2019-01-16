Глава НБУ заявил о стабильности экономики, как до войны на Донбассе. Новости

2018 год отметился годом макрофинансовой стабильности, которую в последний раз Украина видела еще до аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе брифинга в Киеве заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

«Это год многих максимумов и рекордов. В этом году украинская экономика продемонстрировала максимальный рост за последние 7 лет. Рост реального ВВП по итогам трех кварталов – 3,8%», – сказал он.

«По прогнозам НБУ, в целом по 2018 году экономика вырастет на 3,4%. Инфляция по итогам года, хотя и превысила цели НБУ, но продемонстрировала снижение впервые за 5 лет до уровня 9,8%. Как следствие, сегодня можем говорить об ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику, создании более комфортных условий для украинского бизнеса и формировании сбережений населения и постепенном приближении инфляции к нашей среднесрочной цели в 5%», – заявил Смолий.

Глава НБУ также рапортовал о том, что в 2018 году курс национальной валюты укрепился. «Вследствие жесткой монетарной политики, а также благоприятной мировой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год», – заявил он.

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