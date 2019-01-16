В Донецкой области открылись фотовыставки «Донеччина в фокусі змін» (Фото). Новости

Сегодня, 16 января, в трех городах Донецкой области, Славянске, Краматорске и Лимане, открылись первые фотовыставки «Донеччина в фокусі змін».

Как рассказал «Донецким новостям» во время открытия фотовыставки в Славянске соорганизатор мероприятия, коммуникационный менеджер движения «Сильні громади» Денис Бигунов, подобные выставки будут проходить в 9 городах Донетчины в три этапа.

«Первая очередь – на этой неделе, – проходит в Славянске, Краматорске Лимане. Далее – Константиновка, Торецк, Селидово. Третья очередь – Дружковка, Бахмут и Светлодарск. На данный момент график проведения согласовывается», – рассказал Денис.

На выставках представлены 30 лучших фотографий. Это работы участников одноименного онлайн-фотоконкурса. Он проходил в регионе с ноября по декабрь 2018 года. Цель фотоконкурса – продемонстрировать позитивные изменения, которые произошли в регионе с 2014 года.

По словам организаторов, всего на конкурс подали свои работы 36 человек. Это участники более чем из десяти городов Донетчины, среди которых Покровск, Торецк, Славянск, Краматорск, Бахмут.

«Было определено три победителя. Первое место заняла фотограф из Краматорска Екатерина Исаенко с фотографией «Фестиваль красок Холли на Дне молодежи в Краматорске». Победительница получила подарочный сертификат на технику и аксессуары к ней на сумму 5 тыс. грн. Второе место и сертификат на 3 тыс. грн – представительница из Торецка Людмила Лой, трете место и сертификат на 2 тыс. грн – фотограф из Славянска Алексей Кузьмин», – рассказал соорганизатор выставки.

Организаторами фотовыставки выступили движение «Сильні громади», общественная организация «Центр UА» при содействии Донецкой областной государственной администрации.