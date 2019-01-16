Возврат земли, пленных и выход на границу: Порошенко рассказал, что нужно Украине. Новости

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Возврат земли, пленных и выход на границу: Порошенко рассказал, что нужно Украине

16.01.19 17:46dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба АП

Мир с учетом национальных интересов Украины это победа, возвращение украинской территории и возвращение украинских пленников Кремля домой, выход на наши границы. Об этом сегодня, 16 января, сказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения нового Бориспольского академического лицея, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент особо подчеркнул важность объединения усилий для получения победы. «Мы очень хотим мира и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Потому поражение, капитуляция и сдача Украины  есть мир на условиях России»,  отметил Петр Порошенко.

«Победа, возвращение украинской территории, возвращение украинских ребят домой, выход на наши границы- это мир с учетом национальных интересов Украины»,  подчеркнул глава государства.

«Иначе все жертвы, которые заплатила Украина  были зря. Итак, мы молимся и Господь пошлет нам мир. Мы молимся, и я надеюсь, что в начале февраля Верховная Рада проголосует окончательно за изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО», – добавил президент.

Он отметил, что все прогнозы о том, что ничего у нас не получится с заключением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, получением безвизового режима не оправдались. «Сейчас я внес в парламент проект изменений в Конституцию, где являются обязательно для каждой ветви власти  для парламента, правительства с президентом сделать все для того, того чтобы Украина стала членом НАТО и членом Европейского Союза»,  напомнил президент.

«Нам снова говорят, что это не получится, что у нас ничего не получится. А я утверждаю  когда мы объединились, мы преодолеем это уныние ... Нам говорили, что не будет Томоса  он есть, нам говорили, что не будет безвиза  он есть, нам говорили, что мы не создадим армию  она есть. Нам говорили, что мы не защитим нашу украинскую землю  мы ее защитили. И также мы добьемся того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО и Европейского Союза»,  отметил Петр Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что Североатлантический альянс обеспечит новое качество не только в системе обороны и безопасности государства  обороны границ, усиление Вооруженных Сил, обучение военнослужащих, получения новейшего вооружения. НАТО  это и система безопасности на улицах городов и сел, когда человек может свободно выйти на улицу и быть уверенным в своей безопасности. «Это и есть стандарты стран-членов НАТО. И мы уверенно движемся к тому, чтобы Украина соответствовала этим критериям. И получим помощь от стран НАТО»,  добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз обеспечит повышение стандартов жизни наших граждан: «ЕС  это об уровне жизни. Это о том, чтобы украинские работники и украинские пенсионеры жили богато». Президент отметил, что именно для этого и происходят экономические реформы, которые уже приносят результаты, позволяя увеличить минимальную заработную плату и, соответственно, увеличить поступления в Пенсионный фонд и повысить пенсии.

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