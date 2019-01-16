Возврат земли, пленных и выход на границу: Порошенко рассказал, что нужно Украине. Новости

Мир с учетом национальных интересов Украины – это победа, возвращение украинской территории и возвращение украинских пленников Кремля домой, выход на наши границы. Об этом сегодня, 16 января, сказал президент Украины Петр Порошенко во время посещения нового Бориспольского академического лицея, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент особо подчеркнул важность объединения усилий для получения победы. «Мы очень хотим мира и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Потому поражение, капитуляция и сдача Украины – есть мир на условиях России», – отметил Петр Порошенко.

«Победа, возвращение украинской территории, возвращение украинских ребят домой, выход на наши границы–- это мир с учетом национальных интересов Украины», – подчеркнул глава государства.

«Иначе все жертвы, которые заплатила Украина – были зря. Итак, мы молимся и Господь пошлет нам мир. Мы молимся, и я надеюсь, что в начале февраля Верховная Рада проголосует окончательно за изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО», – добавил президент.

Он отметил, что все прогнозы о том, что ничего у нас не получится с заключением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, получением безвизового режима не оправдались. «Сейчас я внес в парламент проект изменений в Конституцию, где являются обязательно для каждой ветви власти – для парламента, правительства с президентом сделать все для того, того чтобы Украина стала членом НАТО и членом Европейского Союза», – напомнил президент.

«Нам снова говорят, что это не получится, что у нас ничего не получится. А я утверждаю – когда мы объединились, мы преодолеем это уныние ... Нам говорили, что не будет Томоса – он есть, нам говорили, что не будет безвиза – он есть, нам говорили, что мы не создадим армию – она есть. Нам говорили, что мы не защитим нашу украинскую землю – мы ее защитили. И также мы добьемся того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО и Европейского Союза», – отметил Петр Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что Североатлантический альянс обеспечит новое качество не только в системе обороны и безопасности государства – обороны границ, усиление Вооруженных Сил, обучение военнослужащих, получения новейшего вооружения. НАТО – это и система безопасности на улицах городов и сел, когда человек может свободно выйти на улицу и быть уверенным в своей безопасности. «Это и есть стандарты стран-членов НАТО. И мы уверенно движемся к тому, чтобы Украина соответствовала этим критериям. И получим помощь от стран НАТО», – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз обеспечит повышение стандартов жизни наших граждан: «ЕС – это об уровне жизни. Это о том, чтобы украинские работники и украинские пенсионеры жили богато». Президент отметил, что именно для этого и происходят экономические реформы, которые уже приносят результаты, позволяя увеличить минимальную заработную плату и, соответственно, увеличить поступления в Пенсионный фонд и повысить пенсии.