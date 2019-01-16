Суд продолжил рассмотрение дела бразильца Лусварги, воевавшего за «ДНР». Новости

Павлоградский горрайонный суд (Днепропетровская обл.) продолжил рассмотрение дела бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который обвиняется в том, что воевал на стороне участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба Павлоградского горрайонного суда на своей странице в Facebook.

«16 января 2019 года в судебном заседании от обвиняемого поступило ходатайство об осуществлении уголовного производства в закрытом режиме без участия средств массовой информации и посторонних лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судом решено удовлетворить ходатайство обвиняемого и запретить видеосъемку обвиняемого, а также использование присутствующими аудио-видеозаписи во время оглашения личных данных Рафаэля Маркуса Лусварги.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 24 января 2019 года в 13:00.

Напомним, в январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца Рафаэля Лусварги виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

После освобождения из-под стражи по решению суда бразилец не смог покинуть Украину из-за позиции бразильского посольства, в котором ему не выдали документы. Его заметили в одном из новых монастырских корпусов мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве.

Ранее сообщалось, что воевавший на стороне «ДНР» бразилец не мог быть обменян на украинских заложников при любых обстоятельствах, и в списках на обмен его не было.

В ноябре 2018 года Павлоградский горрайонный суд продлил до 28 января 2019 года срок содержания под стражей бразильского наемника Рафаэля Лусварги.

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