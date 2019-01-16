Вблизи КПВВ «Марьинка» маршрутка попала в ДТП (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области вблизи линии разграничения, не доезжая до КПВВ «Марьинка», сегодня, 16 января, произошло ДТП. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.
«Сегодня ДТП на "Каргиле", в "серой зоне". Чудом без пострадавших. Будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим», – написал автор поста, опубликовав фото.
Подробности аварии пока неизвестны.
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