Донбасс не сдастся: Лавров назвал неприемлемым предложение США по миссии ООН на востоке Украины . Новости

Предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемо. Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что «Донбасс не сдастся», пишет « УНИАН »

Лавров напомнил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. «В ответ наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правила, которые выдумал Курт Волкер – представитель США по украинскому урегулированию. Эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договоренностями, содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением (пророссийскими НВФ – ред.) и обеспечивать в этом диалоге, при посредничестве ОБСЕ, решение всех вопросов, а в том, чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса, о которой мы сейчас говорим», – сказал Лавров.