Донбасс не сдастся: Лавров назвал неприемлемым предложение США по миссии ООН на востоке Украины . Новости

Предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемо. Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам российской внешней политики в 2018 году сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что «Донбасс не сдастся», пишет «УНИАН»
Лавров напомнил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. «В ответ наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правила, которые выдумал Курт Волкер – представитель США по украинскому урегулированию. Эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договоренностями, содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением (пророссийскими НВФ – ред.) и обеспечивать в этом диалоге, при посредничестве ОБСЕ, решение всех вопросов, а в том, чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса, о которой мы сейчас говорим», – сказал Лавров.
По его словам, предложением США предполагается распустить «администрацию ЛНР и ДНР» в неподконтрольных украинской власти Донецке и Луганске и «направить полицию ООН и администрацию ООН, которая будет там все решать». «Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса – пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично – на это надеяться», – добавил он.
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