Россия и террористы: Главы генштабов НАТО назвали главные вызовы . Новости

Руководители генеральных штабов стран НАТО считают Россию и террористические организации двумя главными вызовами для Альянса в мире. К такому выводу они пришли на заседании в Брюсселе, что завершилось сегодня, 16 января, пишет «DW».

«Начальники генеральных штабов согласились, что Россия и международные террористические группировки – два главных вызова», – заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич по итогам двухдневного заседания.

По словам Пича, Альянс и дальше будет мониторить характер военной деятельности РФ, но в то же время считает важным поддерживать каналы коммуникации между военными Альянса и России.

На заседании Военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29-ти стран НАТО, обсудили и военное сотрудничество с Украиной. «Выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, особенно вокруг Азовского моря и Керченского пролива», – добавил Пич.

В то же время он отказался назвать журналистам детали военных мер в ответ на эскалацию в Азовском море и Керченском проливе. «НАТО продолжает действовать в регионе Черного моря и вокруг него. НАТО продолжает сотрудничать со своим партнером – Украиной», – добавил Пич.

Начальник украинского генштаба Виктор Муженко также посетил штаб НАТО в Брюсселе в эти дни. В рамках Военного комитета он принял участие лишь в заседании участников миссии в Афганистане «Решительная поддержка». Кроме того, он встретился с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По результатам встречи никаких брифингов для СМИ Муженко не давал. А Геттемюллер написала в Twitter: «Серьезный разговор с украинским начальником генштаба Виктором Муженко. Государства – члены НАТО полностью поддерживают Украину. Очень важно, чтобы Россия освободила моряков и корабли, которые она захватила».