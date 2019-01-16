Словакия готова к расширению мандата ОБСЕ в Крыму и на Донбассе, – Лайчак. Новости

Миссия ОБСЕ усилит мониторинг неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом сегодня, 16 января, в ходе рабочего визита в Харьков заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.
«Если есть желание изменить и расширить мандат ОБСЕ, мы к этому будем готовы, но для этого необходимо согласие всех 50 стран-участниц», – сказал он.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня посетил линию разграничения на Донбассе и больницу в Лисичанске, которой передал от правительства Словакии гуманитарную помощь.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»
Читайте также:
- Глава МИД Украины и глава ОБСЕ приехали на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
- Геращенко рассказала, когда состоится встреча ТКГ в Минске (Фото)
- После Донбасса глава ОБСЕ посетит Москву
- В ОБСЕ надеются, что выборы в Украине пройдут без внешнего вмешательства
- Это символично: Глава ОБСЕ рассказал о своем первом визите в Украину
Комментарии