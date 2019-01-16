Словакия готова к расширению мандата ОБСЕ в Крыму и на Донбассе, – Лайчак. Новости

Миссия ОБСЕ усилит мониторинг неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом сегодня, 16 января, в ходе рабочего визита в Харьков заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Если есть желание изменить и расширить мандат ОБСЕ, мы к этому будем готовы, но для этого необходимо согласие всех 50 стран-участниц», – сказал он.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня посетил линию разграничения на Донбассе и больницу в Лисичанске, которой передал от правительства Словакии гуманитарную помощь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

Читайте также: