Помощь Словакии: Глава ОБСЕ посетил больницу Лисичанска. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) областной больнице сегодня, 16 января, в ходе визита главы ОБСЕ Мирослава Лайчака была передана гуманитарная помощь от Словакии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Словакия уже несколько лет помогает областной детской клинической больнице в г. Лисичанске. Посетили ее с министром Мирославом Лайчаком для передачи груза гуманитарной помощи», – написал он.

«За последние годы врачи здесь научились во многом помогать детям, в том числе с оккупированных территорий. У медиков есть чем гордиться, но на самом деле услышать от мам истории выздоровления их малышей – это, наверное, самое приятное. Желаю всем преданным работникам этой больницы успеха в их благородной миссии», – добавил Климкин.

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, сегодня Луганской областной детской клинической больнице в Лисичанске передали партию гуманитарного груза от правительства Словакии на общую сумму свыше 80 тыс. евро. В частности, Словакия передала лечебному учреждению электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня посетил линию разграничения на Донбассе.

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