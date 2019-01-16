Киборги выстояли, не устоял – бетон: В Украине чтят память героев, защищавших ДАП. Новости

Годы российской агрессии внесли много новых дат в современную историю Украины. Одной из дат, окрашенных в сине-желтые цвета борьбы за независимость и тех, что трагически вошли в сердца украинцев, стало 16 января – день Памяти киборгов – защитников Донецкого аэропорта. Киборги стали национальным символом отваги и стойкости украинских бойцов, о чем украинцы будут помнить всегда.

Донецкий аэропорт был расположен у северо-западной границы города. Украинская армия взяла под контроль этот важный стратегический объект 26 мая 2014 года, вытеснив оттуда незаконные вооруженные формирования (НВФ), которые ранее захватили аэропорт.

Удержание позиций бойцами ВСУ вокруг зданий аэропорта продолжалось долгих 242 дня, в бесконечных попытках врага вернуть утраченный объект. Спецназ 3-го отдельного полка, воины 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных бригад, 93 ОМБ, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1» и Добровольческого украинского корпуса стояли за Донецкий аэропорт до момента его полного уничтожения.

В Крещенские дни 19 и 20 января 2015 года НВФ взорвали новый терминал аэропорта, в результате чего погибли 58 украинских солдат. В целом, по официальным данным, за время обороны объекта, Украина потеряла более 200 бойцов, еще около 500 – были ранены.

21 января, когда защищать стало «нечего», так как аэропорт был разрушен до основания, командованием ВСУ было принято решение оставить территорию зданий аэропорта в неподконтрольном украинской власти Донецке.

За бесстрашие, сверхчеловеческую стойкость и оборону Донецкого аэропорта украинских защитников стали называть – киборгами.

А 16 января, по инициативе самих киборгов, отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов. Примечательно, что киборгами украинцев стали называть сами члены НВФ, шокированные, как живые люди могли так долго и устойчиво защищать здания аэропорта.

«Киборги выстояли, не устоял – бетон» – фраза, которая вошла в нашу историю вместе с подвигом бойцов Украины.

В 2015 году режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясной создали полнометражный документальный фильм «Добровольцы Божьей Четы», посвященный боям вокруг Донецком аэропорту и киборгам-защитникам.

В День Вооруженных Сил Украины 6 декабря 2017 года в прокат вышел фильм, основанный на событиях обороны Донецкого аэропорта, «Киборги». Фильм создал режиссер Ахтем Сеитаблаев по сценарию Натальи Ворожбит. В первые дни проката показал рекордные сборы – более 8 млн гривен. В целом, за первые два месяца «Киборги» собрали 23,2 млн грн, что на тот момент стало рекордом для украинского проката. Часть средств от продажи билетов пошли на благотворительность в поддержку семей погибших за Донецкий аэропорт.

Украинские киборги заняли свое место и в современной литературе: в поэме В. Тымчука «Донецкий аэропорт» и романе Сергея Лойко «Аэропорт». Также Лойко собрал уникальную галерею фотографий с киборгами. Галерея попала на первую полосу Los Angeles Times. Посвящена событиям 242 дней и фотовыставка Валерия Логинова «Война. Без глянца».

Ранее сообщалось, что в Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта.

Источник: UA.news

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