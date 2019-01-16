Пенсионный фонд на выплату пенсий уже направил 60% необходимых средств в январе. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Пенсионный фонд на выплату пенсий уже направил 60% необходимых средств в январе

16.01.19 19:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Финансирование и выплата пенсий в январе 2019 года осуществляются согласно утвержденному графику. Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

«По состоянию на 15.01.2019  на выплату пенсий направлено 18 797, 9 млн грн, что составляет 59,8% потребности в средствах в январе 2019 года», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.

 

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...