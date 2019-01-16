Пенсионный фонд на выплату пенсий уже направил 60% необходимых средств в январе. Новости

Финансирование и выплата пенсий в январе 2019 года осуществляются согласно утвержденному графику. Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
«По состоянию на 15.01.2019 на выплату пенсий направлено 18 797, 9 млн грн, что составляет 59,8% потребности в средствах в январе 2019 года», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.
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